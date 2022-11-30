Явление Креста Господня в Иерусалиме случилось в 351-м году нашей эры

Явление Креста Господня произошло при Константине Великом, который крестился сам и призывал к этому своих подданных.

Дабы явить заблудшим душам свет истины, Господь внял молитвам истинных христиан и в доказательство явил чудо. На Пятидесятницу 7 мая 351-го года над Иерусалимом небе высветился крест, который сначала стал виден с Голгофы, скорбного места, где принял великие страдания Спаситель, а затем видение сие узрели с Елеонской горы.

Чудесный крест был таким ярким, что ни у кого не возникло сомнений в том, что его явил сам Господь. И люди, узревшие его, с благоговейной радостью отправились в храм Воскресения Господня, дабы вознести молитвы, и неверующие уверовали.

О том великом событии возвестил императору Констанцию патриарх Кирилл с призывом отречься арианскую ересь и утвердить торжество православия. Память о том славном знамении Иерусалимского Креста православные чтут двадцатого мая по православному календарю.