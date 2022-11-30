В Беларуси с начала 2023 года минимальная зарплата вырастет на 14,7 процентов

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что с 1 января 2023 года размер минимальной зарплаты поднимется на 14,7 процентов.

Заработная плата в Республике Беларусь в последний год стабильно росла. В совокупности после индексации за 2022 год она в среднем поднялась на 15,6 процентов. Речь идет о минимальных показателях.

По сообщению Романа Головченко, которое он озвучил на встрече с членами Совета Республики и депутатами Палаты представителей, уже с 1 января будущего года минимальный размер оплаты труда должен увеличиться еще на 14,7 процентов.

Так, в денежном выражении минимальная заработная плата в стране составит 554 белорусских рубля.