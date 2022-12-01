Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В четверг, 1 декабря 2022, президент Французской Республики Эммануэль Макрон в пресс-релизе заявил о намерении поговорить с российским лидером Владимиром Путиным «в ближайшие дни».

Прибывший в США с официальным визитом Макрон уточнил, что планирует провести переговоры с Путиным после того, как побеседует с президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом.