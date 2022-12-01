Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни
2022-12-01 18:23
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
В четверг, 1 декабря 2022, президент Французской Республики Эммануэль Макрон в пресс-релизе заявил о намерении поговорить с российским лидером Владимиром Путиным «в ближайшие дни».
Прибывший в США с официальным визитом Макрон уточнил, что планирует провести переговоры с Путиным после того, как побеседует с президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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