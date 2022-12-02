Байдена «заклинило» на встрече с Макроном - он долго не отпускал руку президента Франции

На встрече между президентами США и Франции произошел забавный случай - Байден "не отпускал" Макрона.

Во время публичной встречи президентов Соединенных Штатов и Франции произошел очередной забавный случай с участием Джо Байдена.

Когда они поздоровались и пожали друг другу руки для фото, Макрон уже собрался убрать свою руку.

Однако, Байден, видимо был другого мнения и не ослабил хватку - Макрон не смог убрать свою руку, но не подал вида.