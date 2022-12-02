Владимир Путин провел телефонный разговор с Олафом Шольцем
2022-12-02 15:17
Российский президент Владимир Путин провел беседу с немецким канцлером Олафом Шольцем.
По сообщению информационного агентства ТАСС, президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Владимир Путин.
"Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщили в Кремле", - говорится в сообщении источника.
Основной темой стал украинский вопрос. Путин дал понять Шольцу, что Германии стоит пересмотреть свою позицию относительно ситуации в Украине.
Опубликовано: Николай Скира
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