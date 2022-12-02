Около 70 бойцов ВСУ и «Азов» пойдут под суд в ближайшее время на территории ДНР

В Донецкой народной республике пройдет суд над 70 солдатами ВСУ и группировки «Азов».

2 декабря ТАСС сообщает, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, что в Донецке завершено расследование в отношении семидесяти украинских военных и батальона "Азов".

Все они обвиняются в преступлениях против мирного населения.

Сообщается, что всех подсудимых будут судить на территории Донецкой народной республики.

Ранее следственный комитет России сообщал, что более 400 боевиков "Азов" были доставлены в разные СИЗО Российской Федерации, на них заведено уголовное дело, все дают показания о совершенных преступлениях.