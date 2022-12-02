Reuters: Польша одобрила сделку G7 по потолку цен на российскую нефть в размере $60

Правительство Польши одобрило сделку G7 по потолку цен на импортируемую в ЕС из России нефть в размере 60 долларов за баррель.

2 декабря международное агентство новостей Reuters, со ссылкой на польского дипломата, сообщило о том, что Республика Польша одобрила сделку «Большой семёрки» по ограничению цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель с механизмом пересмотра.

Ранее, вице-премьер Российской Федерации Александр Новак сообщил о том, что Москва не планирует поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка.