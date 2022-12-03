Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинская армия перебросила 3 ударные группы с иностранными наёмниками в направлении города Кременная.

3 ноября офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в личном Telegram-канале, со ссылкой на разведку, сообщил о том, что Вооружённые силы Украины перебросили три ударные группы в направлении города Кременная в ЛНР.

Марочко уточнил, что среди переброшенных в окрестности Кременной дополнительных сил выявлены иностранные наёмники из Польши и Германии, которые сражаются за киевский режим.