Шойгу выразил благодарность Лукашенко за радушный прием российских военных
Министр обороны РФ Шойгу поблагодарил белорусского президента за гостеприимство оказанное российским военным.
Белорусское информационное агентство БелТа в субботу вечером сообщает, что Министр обороны России Сергей Шойгу выразил благодарность президенту Беларуси Александра Лукашенко за радушный прием и гостеприимство в отношению к российским военным, которые прибыли на территорию Беларуси в рамках выполнения задач в совместной группировке.
Шойгу уточнил, что военные чувствуют себя, как дома и это очень важно, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание.
Министр обороны передал наилучшими пожеланиями от президента России Владимира Путина и сообщил, что готов обсудить с белорусским президентом все вопросы намеченные заранее.
Опубликовано: Елена Калиновская
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Шойгу выразил благодарность Лукашенко за радушный прием российских военных
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