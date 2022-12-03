Шойгу выразил благодарность Лукашенко за радушный прием российских военных

Министр обороны РФ Шойгу поблагодарил белорусского президента за гостеприимство оказанное российским военным.

Белорусское информационное агентство БелТа в субботу вечером сообщает, что Министр обороны России Сергей Шойгу выразил благодарность президенту Беларуси Александра Лукашенко за радушный прием и гостеприимство в отношению к российским военным, которые прибыли на территорию Беларуси в рамках выполнения задач в совместной группировке.

Шойгу уточнил, что военные чувствуют себя, как дома и это очень важно, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание.

Министр обороны передал наилучшими пожеланиями от президента России Владимира Путина и сообщил, что готов обсудить с белорусским президентом все вопросы намеченные заранее.