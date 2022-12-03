Зеленский раскритиковал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть

Президент Украины раскритиковал решение Евросоюза о потолке цен на нефть из РФ в 60 долларов.

Украинский президент высказался о решении Евросоюза ввести потолок цену нефти, закупаемой из Российской Федерации. Европарламент постановил, что потолок - 60 долларов.

Владимир Зеленский заявил, что цена в 60 долларов за баррель - "слишком комфортна для российской стороны". Также он назвал решение Запада "слабой позицией".

"По его словам, подобная цена комфортна для российской стороны. Решение западных стран Зеленский назвал "слабой позицией", - приводит БелТА заявление президента Украины.