Зеленский раскритиковал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть
2022-12-03 22:28
Президент Украины раскритиковал решение Евросоюза о потолке цен на нефть из РФ в 60 долларов.
Украинский президент высказался о решении Евросоюза ввести потолок цену нефти, закупаемой из Российской Федерации. Европарламент постановил, что потолок - 60 долларов.
Владимир Зеленский заявил, что цена в 60 долларов за баррель - "слишком комфортна для российской стороны". Также он назвал решение Запада "слабой позицией".
"По его словам, подобная цена комфортна для российской стороны. Решение западных стран Зеленский назвал "слабой позицией", - приводит БелТА заявление президента Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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