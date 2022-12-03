Ермак сообщил, что Киев посетила замгоссекретаря США Нуланд

Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о своей встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

В субботу вечером глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня в Киеве состоялась его встреча с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.

Ермак сообщает, что входе переговоров он поблагодарил президента США Джо Байдена и всю его администрацию, а также обе палаты Конгресса и обе партии за поддержку Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что рассмотрел ситуацию в энергосистеме страны с замгоссекретаря США Викторией Нуланд и заявил о получении 80 мощных американских электрогенераторов.