На кореянку, которая вела стрим в Индии, напали во время прямого эфира

Тревогу забил один из зрителей стрима, а полицейские узнали об инциденте, увидев клип в Твиттере.

Южнокорейская стримерша рассказывает средствам массовой информации о своем опыте после того, как полиция арестовала двух мужчин, которые преследовали ее на улицах Хара в Мумбаи, Индия.

По данным полиции Мумбаи, виновные были идентифицированы как Мобин Чанд Мохаммад Шейх и Мохаммад Накиб Садреалам Ансари.

Пак Хёджон, известная в Интернете как Мхиочи, вела прямую трансляцию, когда возвращалась в свой отель около полуночи. В отрывке из ее прямой трансляции слышно, как один из мужчин кричит «Я люблю тебя», но она его игнорирует.

Затем мужчина хватает ее за руку и тянет к своему мотоциклу. Когда Пак пытается отбиться от него, он обнимает ее за шею и пытается поцеловать в щеку. «Я была очень шокирована. Я изо всех сил старалась не обострять ситуацию и пыталась уйти. Но он схватил меня за запястье и потащил к своему мотоциклу», — сказала девушка.

На видео видно, как она пытается уйти от ситуации, но мужчина и его друг следуют за ней на мотоцикле, спрашивая ее номер телефона. «К счастью, один из моих зрителей, который смотрел прямую трансляцию поблизости, пришел помочь и спас меня», — вспоминает Пак.

Пак сказала, что решила высказаться из-за обвинений жертвы, которые возникли во время и после ее прямой трансляции. «Были некоторые люди, которые обвиняли меня, и главная причина, по которой я соглашалась на все интервью, — показать, что это вовсе не моя вина», — сказала она.

Чиновники из полицейского участка Хара заявили, что полицейские узнали об инциденте, увидев клип в Твиттере. Расследование инцидента продолжается.