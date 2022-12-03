В Херсоне прогремели мощные взрывы, город снова обесточен

Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в Херсоне, ставших причиной пожара и отключения света.

В субботу ночью, 3 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что в Херсоне прогремели мощные взрывы, небо над городом красное от зарева возникшего после «прилётов» пожара.

Отмечается, что незадолго до начала обстрела Херсона в городе восстановили электроснабжение, которое снова пропало, предположительно, из-за высокоточного удара ВС РФ по объекту энергетики.