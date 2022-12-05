Foreign Affairs: Шольц призвал НАТО не втягиваться в прямую войну с Россией

Немецкий канцлер Олаф Шольц уверен, что позиция Североатлантического альянса по украинскому кризису не должна привести к войне между НАТО и Москвой.

5 декабря издание Foreign Affairs опубликовало интервью с канцлером Германии Олафом Шольцем, который публично заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО не должна привести к полномасштабной войне между данным западным оборонительным блоком и Россией. Вместе с тем Шольц выразил уверенность, что Североатлантический альянс должен сдерживать российскую агрессию.

По словам Олафа Шольца, немецкие войска усилили безопасность восточных стран НАТО, патрулируя воздушное пространство Польши, а военные корабли ФРГ следят за обстановкой в Балтийском море.