Foreign Affairs: Шольц призвал НАТО не втягиваться в прямую войну с Россией
2022-12-05 13:44
Немецкий канцлер Олаф Шольц уверен, что позиция Североатлантического альянса по украинскому кризису не должна привести к войне между НАТО и Москвой.
5 декабря издание Foreign Affairs опубликовало интервью с канцлером Германии Олафом Шольцем, который публично заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО не должна привести к полномасштабной войне между данным западным оборонительным блоком и Россией. Вместе с тем Шольц выразил уверенность, что Североатлантический альянс должен сдерживать российскую агрессию.
По словам Олафа Шольца, немецкие войска усилили безопасность восточных стран НАТО, патрулируя воздушное пространство Польши, а военные корабли ФРГ следят за обстановкой в Балтийском море.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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