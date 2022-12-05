Лисовец рассказал, какие отношения связывают его со Зверевым
2022-12-05 14:46
Стилист Влад Лисовец рассказал журналисту "ФАН", какие отношения его связывают с эпатажным коллегой Сергеем Зверевым.
Влад Лисовец и Сергей Зверев знакомы еще с 1990-х годов.
Тогда Лисовец обретал первую известность, работая в телецентре бок о бок с известными ведущими и артистами.
В интервью ФАН Влад признался, что Зверев встретил его на улице, предложив тому стать моделью.
Недавно Зверев заявил, что "подобрал Лисовца на улице с рюкзачком, в шортиках и маечке".
Опубликовано: Наталья Гончарова