Лисовец рассказал, какие отношения связывают его со Зверевым

Стилист Влад Лисовец рассказал журналисту "ФАН", какие отношения его связывают с эпатажным коллегой Сергеем Зверевым.

Влад Лисовец и Сергей Зверев знакомы еще с 1990-х годов.

Тогда Лисовец обретал первую известность, работая в телецентре бок о бок с известными ведущими и артистами.

В интервью ФАН Влад признался, что Зверев встретил его на улице, предложив тому стать моделью.

Недавно Зверев заявил, что "подобрал Лисовца на улице с рюкзачком, в шортиках и маечке".