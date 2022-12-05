Мошенник хотел выманить деньги под предлогом того, что ошибочно перевел деньги незнакомцу, а не супруге

Мошенническая схема с банковскими переводами усложнилась: теперь аферист говорит, что сделал ошибочный перевод и просит вернуть его деньги.

Телефонное мошенничество с банковскими картами обрастает все новыми деталями. Так, человеку приходит СМС о зачислении на карту определенной суммы. Потом ему перезванивает человек, представляется и говорит, что хотел отправить деньги жене, которая сейчас находится в другом городе, но ошибся, и просит жертву вернуть деньги назад.

Внимательный человек обратит внимание, если мошенник называет его по имени отчеству и плюс откуда-то знает его номер телефона, раз звонит. Это должно насторожить, поскольку таким личным данным у человека, который мог бы реально ошибиться, взяться неоткуда.

Лучшее, что можно сделать, посоветовать звонящему обратиться в банк, который по закону в течение трех дней должен аннулировать перевод. Как правило, этого достаточно, чтобы мошенник оставил вас в покое.