Приговорённый в ДНР к смерти британский наёмник Шон Пиннер после плена вернулся на Украину
2022-12-05 18:48
Приговорённый в ДНР к смерти британский наёмник Шон Пиннер после освобождения из плена в Мариуполе вернулся на Украину.
5 декабря британский таблоид The Sun сообщил о том, что подданный Соединённого Королевства Шон Пиннер, который ранее участвовал в спецоперации на стороне Украины и попал в плен в Мариуполе, после чего был приговорён Верховным судом ДНР к смертной казни и впоследствии был освобождён в рамках обмена военнопленными, вернулся на Украину.
Обозреватели The Sun не уточнили, что именно будет делать Пиннер на Украине, однако отметили, что 49-летний британский наёмник пообещал своей матери больше не принимать участие в боевых действиях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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