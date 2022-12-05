Приговорённый в ДНР к смерти британский наёмник Шон Пиннер после плена вернулся на Украину

Приговорённый в ДНР к смерти британский наёмник Шон Пиннер после освобождения из плена в Мариуполе вернулся на Украину.

5 декабря британский таблоид The Sun сообщил о том, что подданный Соединённого Королевства Шон Пиннер, который ранее участвовал в спецоперации на стороне Украины и попал в плен в Мариуполе, после чего был приговорён Верховным судом ДНР к смертной казни и впоследствии был освобождён в рамках обмена военнопленными, вернулся на Украину.

Обозреватели The Sun не уточнили, что именно будет делать Пиннер на Украине, однако отметили, что 49-летний британский наёмник пообещал своей матери больше не принимать участие в боевых действиях.