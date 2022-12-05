МО РФ: ВСУ атаковали аэродромы «Дягилево» и «Энгельс», убив 3 военных России

В Министерстве обороны России рассказали об атаке украинских беспилотников на российские военные аэродромы "Энгельс" и "Дягилево".

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что утром 5 декабря два беспилотники "Стриж" вооружённых сил Украины атаковали российские военные аэродромы "Дягилево" и "Энгельс". В результате удара ВСУ по "Энгельсу" погибло трое российских военных, ещё четверо были ранены.

Также налёт украинских дронов на аэродром "Дягилево" привёл к повреждению двух российских самолётов, одним из которых является бомбардировщик ТУ-22М3.