В США отказались комментировать атаку беспилотников ВСУ на аэродромы «Дягилево» и «Энгельс»
2022-12-05 23:28
Белый дом отказался от комментариев на тему атаки беспилотников ВСУ на российские аэродромы «Дягилево» и «Энгельс».
5 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пресс-релизе отказался давать комментарии журналистам на тему утренней попытки ВСУ атаковать российские военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс».
Кирби утверждает, что американские власти не располагают «какой-либо детализированной информацией» по данному вопросу, поэтому Белый дом не может изложить свое видение о произошедшем в Рязанской и Саратовской областях России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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