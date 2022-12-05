В США отказались комментировать атаку беспилотников ВСУ на аэродромы «Дягилево» и «Энгельс»

APS
2022-12-05 23:28

Белый дом отказался от комментариев на тему атаки беспилотников ВСУ на российские аэродромы «Дягилево» и «Энгельс».

5 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пресс-релизе отказался давать комментарии журналистам на тему утренней попытки ВСУ атаковать российские военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс».

Кирби утверждает, что американские власти не располагают «какой-либо детализированной информацией» по данному вопросу, поэтому Белый дом не может изложить свое видение о произошедшем в Рязанской и Саратовской областях России.

Опубликовано: Диана Мудреченко