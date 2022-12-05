В США отказались комментировать атаку беспилотников ВСУ на аэродромы «Дягилево» и «Энгельс»

Причины отказаться от хлеба навсегда

Ранее хлебу отводилось важное и почетное место в рационе каждой семьи. Сегодня же, если не кричат во все горло от него отказаться, то, хотя бы, выбрать альтернативу в виде цельнозернового.

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