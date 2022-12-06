Депутат Народного Совета ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Врио главы ДНР Денис Пушил сообщил, что депутат Народного Совета республики Мария Пирогова погибла при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ.

Во вторник, 6 декабря 2022 года, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в официальном Telegram-канале сообщил о гибели депутата Народного Совета и волонтёра Марии Пироговой в результате обстрела украинскими боевиками центра города Донецк.

Пушили выразил свои искренние соболезнования родным и близким Пироговой, отметив, что погибшая была воплощением доброты и никогда не могла пройти мимо чужой беды.