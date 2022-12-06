Депутат Народного Совета ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ
2022-12-06 17:04
Врио главы ДНР Денис Пушил сообщил, что депутат Народного Совета республики Мария Пирогова погибла при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ.
Во вторник, 6 декабря 2022 года, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в официальном Telegram-канале сообщил о гибели депутата Народного Совета и волонтёра Марии Пироговой в результате обстрела украинскими боевиками центра города Донецк.
Пушили выразил свои искренние соболезнования родным и близким Пироговой, отметив, что погибшая была воплощением доброты и никогда не могла пройти мимо чужой беды.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Зеленский прибыл на Донбасс, посетив фронтовой город Славянск
Пропуски приема пищи ведут к повышенному риску смертности
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине
FT: Из-за антироссийских санкций у берегов Турции сохраняется затор из 19 танкеров
Протестующие штурмуют здание правительства Монголии из-за расхищения госбюджета