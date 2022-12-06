Процент теплоотдачи отопительной схемы зависит от технических характеристик контура

На эффективность и стоимость отопления влияют как технологические факторы, так и ценовые параметры топлива.

Монтаж эффективного отопления это то, о чем в первую очередь задумываются домовладельцы, которые желают получить максимальную отдачу от отопительной системы. Но от чего зависит его качество?

Если не вдаваться в детали, то на поверхности лежат три базовых фактора, среди которых накопление и сохранение энергии, возможность получения тепла из других источников энергии помимо основного, а также стоимость топлива, монтажа системы, ее обслуживания, оборудования и материалов.

Эффективное отопление дома водой возможно при наличии следующего комплекса специального оборудования: трубы, радиаторы, котел, расширительный бак, запорные и предохранительные механизмы, воздухооотводчики, циркуляционные насосы.

Трубы при этом могут использоваться стальные, полимерные или медные, а характер разводки, на сегодняшний день считающийся самым эффективным это лучевая (коллекторная) разводка.