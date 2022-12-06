Процент теплоотдачи отопительной схемы зависит от технических характеристик контура
На эффективность и стоимость отопления влияют как технологические факторы, так и ценовые параметры топлива.
Монтаж эффективного отопления это то, о чем в первую очередь задумываются домовладельцы, которые желают получить максимальную отдачу от отопительной системы. Но от чего зависит его качество?
Если не вдаваться в детали, то на поверхности лежат три базовых фактора, среди которых накопление и сохранение энергии, возможность получения тепла из других источников энергии помимо основного, а также стоимость топлива, монтажа системы, ее обслуживания, оборудования и материалов.
Эффективное отопление дома водой возможно при наличии следующего комплекса специального оборудования: трубы, радиаторы, котел, расширительный бак, запорные и предохранительные механизмы, воздухооотводчики, циркуляционные насосы.
Трубы при этом могут использоваться стальные, полимерные или медные, а характер разводки, на сегодняшний день считающийся самым эффективным это лучевая (коллекторная) разводка.
Опубликовано: Эльза Ли
-
Установка солнечных коллекторов даже в северных широтах сегодня это экономически выгодное решение, позволяющее значительно экономить на энергозатратах
В тех регионах, где солнечных дней в году немного установка солнечных коллекторов на крыше становится дополнительным источником энергии, особенно в весеннее-летний период.Подробнее...
-
-
Зеленский прибыл на Донбасс, посетив фронтовой город Славянск
Onet.pl: Польша направляет к границе с Россией новые южнокорейские танки и самоходные гаубицы
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине
Пропуски приема пищи ведут к повышенному риску смертности
Протестующие штурмуют здание правительства Монголии из-за расхищения госбюджета