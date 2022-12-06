Биография Анны Ахматовой до сих пор хранит множество тайн и загадок: вот некоторые из них

Анна Ахматова была не только поэтессой, но и переводчиком, и литератором, и номинантом на Нобелевскую премию в 1965 и 1966 году.

Настоящая фамилия поэтессы по отцу Горенко, но он был дворянином, и запретил дочери использовать фамильное имя при публикациях стихов, поэтому она взяла в качестве творческого псевдонима бабушкину фамилию Ахматова. Писать и читать она училась по азбуке Толстого, а в пятилетнем возрасте освоила французский, слушая только как преподавательница занимается со старшими детьми в семье.

Две сестры Ахматовой погибают от туберкулеза, но она, даже заболев этой болезнью, выживает. Брак с Николаем Гумилевым оказывается неудачным, несмотря даже на рождение сына Льва. Потом у Анны будет еще два замужества. Два из трех ее мужей не станет из-за сталинских репрессий.

Свою поэму Реквием Анна напишет, когда будет ждать свидания с заключенным сыном, возле Крестов. Последний прижизненный сборник стихов Ахматовой выйдет в 1925 году, ее запретит советская цензура, и она будет вынуждена зарабатывать как переводчица. Она предвидела свою смерть, а сын своими руками установил на ее могиле памятник.