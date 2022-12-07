Судьба броненосца «Потемкина» после легендарного восстания: что случилось с судном потом

Восстание на броненосце Потемкин подорвало репутацию гордого судна, поэтому его пришлось переименовать: по-новому он стал называться «Пантелеймоном».

После ремонта, потребовавшегося в результате восстания, в 1910 году, судно снова вошло в строй. Новоиспеченный Пантелеймон принимал активное участие в морских сражениях Первой Мировой войны.

Самыми знаменитыми битвами с его участием стало сражение возле мыса Сарыч в 1914 году, и стычка с турками у Босфора в 1915-м.

Но корабль ждала печальная участь. В революционные годы с 1917 по 1920, стоявший в севастопольском порту броненосец Пантелеймон не раз захватывали бойцы белой гвардии, немцы, французы, пока 24 апреля 1919 его не взорвали вторгшиеся в Севастополь англичане.

Больше Потемкин-Пантелеймон в море не выходил. 21 ноября 1925 года стал последним днем в истории знаменитого корабля, когда его полностью демонтировали и официально исключили из числа боевых судов Черноморского флота.