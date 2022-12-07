Аферы с использованием смартфонов сегодня доминируют в криминальных сводках: как чаще всего разводят людей
Чтобы лишний раз не попасться на глаза правоохранителям, мошенники переходят в онлайн, но деньги, люди, попавшиеся на их удочку, теряют вполне реальные.
Вводя персональные данные при оплате покупок или регистрации на сайте, человек не остается застрахованным от мошенников, ведь утечки скрытой информации случаются, и данные могут купить на черном рынке мошенники, и воспользоваться ими. Как это чаще всего происходит?
Среди афер в Интернете наиболее популярными на сегодняшний день являются следующие схемы: мошенничество с банковскими картами, звонки от сотрудников финансовых учреждений или государственных структур, а также полиции, использование подменных номеров телефонов, звонки с сообщениями о несчастье с родственником.
Суть мошенничества почти всегда сводится к тому, чтобы сначала испугать жертву потерей денег или близкого человека, а потом предложить выход в виде оплаты за разрешение ситуации в пользу жертвы. Критическое мышление в момент стресса у человека ослабевает, и он идет на поводу у афериста, и в итоге теряет деньги.
Опубликовано: Эльза Ли
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