Аферы с использованием смартфонов сегодня доминируют в криминальных сводках: как чаще всего разводят людей

Чтобы лишний раз не попасться на глаза правоохранителям, мошенники переходят в онлайн, но деньги, люди, попавшиеся на их удочку, теряют вполне реальные.

Вводя персональные данные при оплате покупок или регистрации на сайте, человек не остается застрахованным от мошенников, ведь утечки скрытой информации случаются, и данные могут купить на черном рынке мошенники, и воспользоваться ими. Как это чаще всего происходит?

Среди афер в Интернете наиболее популярными на сегодняшний день являются следующие схемы: мошенничество с банковскими картами, звонки от сотрудников финансовых учреждений или государственных структур, а также полиции, использование подменных номеров телефонов, звонки с сообщениями о несчастье с родственником.

Суть мошенничества почти всегда сводится к тому, чтобы сначала испугать жертву потерей денег или близкого человека, а потом предложить выход в виде оплаты за разрешение ситуации в пользу жертвы. Критическое мышление в момент стресса у человека ослабевает, и он идет на поводу у афериста, и в итоге теряет деньги.