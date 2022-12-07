Экспедиции голландского морехода Биллема Баренца навсегда внесли его имя в славную историю Великих Географических открытий

Исследователь Биллем Баренц не прожил и пятидесяти лет, но до сих пор его считают одним из самых выдающихся и отважных исследователей Северного Ледовитого океана.

Биллем Баренц прожил короткую, но очень яркую жизнь, и оставил о себе память в истории, как о выдающемся первооткрывателе и исследователе северных земель. В его честь названо Баренцево море. На счету этого человека три крупных морских экспедиции, но самые щедрые плоды принесла последняя, хотя и закончилась трагически для самого путешественника.

Целью этого похода, как и двух предыдущих было найти путь в Китай через северо-восток из Атлантики в Тихий океан. В ходе этой экспедиции Б. Баренц нанес на карту мира еще два острова Шпицберген и Медвежий, пополнив мировую копилку открытий новыми землями. Но, преследуя свою основную цель, он не учел особенностей полярной зимы, посему, совсем немного не доплыв до мыса Нассау, его корабль оказался в непроходимом ледяном плену.

Экипажу пришлось остановиться на зимовье. Зимовье Баренца вошло в историю, как первое в мире зимовье в условиях крайнего Севера. Выжили не все. Пять моряков, в числе которых был и сам капитан, погибли, но их исследования северо-восточного пути принесли ценные сведения о географии арктических земель.