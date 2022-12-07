Медведев прокомментировал попытку госпереворота в Германии
2022-12-07 20:41
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев назвал попытку госпереворота в ФРГ поводом добавить в ливерную колбаску Шольца живой крови.
7 декабря бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале шутливо заявил, что у жителей Германии явно наблюдается дефицит кровяной колбасы, поэтому государственный переворот является хорошим поводом, чтобы добавить в ливерную колбаску Олафа Шольца живой крови.
Медведев также иронично отметил, что федеральному канцлеру Германии Шольцу такой разворот пойдёт только на пользу, так как «он и повар, и участник трапезы».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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