Экс-президент РФ Дмитрий Медведев назвал попытку госпереворота в ФРГ поводом добавить в ливерную колбаску Шольца живой крови.

7 декабря бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале шутливо заявил, что у жителей Германии явно наблюдается дефицит кровяной колбасы, поэтому государственный переворот является хорошим поводом, чтобы добавить в ливерную колбаску Олафа Шольца живой крови.

Медведев также иронично отметил, что федеральному канцлеру Германии Шольцу такой разворот пойдёт только на пользу, так как «он и повар, и участник трапезы».