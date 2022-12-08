Волочкову подводит здоровье: она мучается от сильных болей в спине
Балерина Анастасия Волочкова постоянно тренируется в зале, чтобы быть в форме. Не все в порядке у артистки со здоровьем. Сильные нагрузки сказываются на ногах, мучают сильные боли в спине.
Артистка балета Анастасия Волочкова активно готовится к своему выступлению, которое должно состоятся 11 декабря.
Мероприятие пройдет в Москве, а все пригласительные разосланы.
Знаменитость очень испугалась, когда ее поразила сильная боль в спине, ведь она не сможет выйти на сцену.
Балерина в срочном порядке обратилась за помощью к питерскому мастеру "скифской бережной правки позвоночника".
Специалист находился в Сочи, но незамедлительно выехал к Анастасии, чтобы поднять ее на ноги.
Волочкова радовалась, что Андрей (так зовут гуру) "вытащил кинжал из ее спины".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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