Волочкову подводит здоровье: она мучается от сильных болей в спине

Балерина Анастасия Волочкова постоянно тренируется в зале, чтобы быть в форме. Не все в порядке у артистки со здоровьем. Сильные нагрузки сказываются на ногах, мучают сильные боли в спине.

Артистка балета Анастасия Волочкова активно готовится к своему выступлению, которое должно состоятся 11 декабря.

Мероприятие пройдет в Москве, а все пригласительные разосланы.

Знаменитость очень испугалась, когда ее поразила сильная боль в спине, ведь она не сможет выйти на сцену.

Балерина в срочном порядке обратилась за помощью к питерскому мастеру "скифской бережной правки позвоночника".

Специалист находился в Сочи, но незамедлительно выехал к Анастасии, чтобы поднять ее на ноги.

Волочкова радовалась, что Андрей (так зовут гуру) "вытащил кинжал из ее спины".