Лана Дель Рей выпустила новую композицию «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd», которая войдет в новый альбом певицы

Ланы Дель Рей выпустила сингл под названием “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”.

Лана Дель Рей выпустила новую песню “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”. Трек войдет в альбом артистки, релиз которого состоится 10 марта 2023 года.

Предыдущий альбом знаменитость выпустила в октябре 2021 года.

Прежние композиции раскрывали завесу тайны на отношения певицы с мамой, её неудачную личную жизнь.

Песня Дель Рей стала саундтреком 3-ей серии нового сезона "Эйфории".