Лана Дель Рей выпустила новую композицию «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd», которая войдет в новый альбом певицы
2022-12-08 14:00
Ланы Дель Рей выпустила сингл под названием “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”.
Лана Дель Рей выпустила новую песню “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”. Трек войдет в альбом артистки, релиз которого состоится 10 марта 2023 года.
Предыдущий альбом знаменитость выпустила в октябре 2021 года.
Прежние композиции раскрывали завесу тайны на отношения певицы с мамой, её неудачную личную жизнь.
Песня Дель Рей стала саундтреком 3-ей серии нового сезона "Эйфории".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Лана Дель Рей выпустила новую композицию «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd», которая войдет в новый альбом певицы
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