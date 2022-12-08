Опасность дефицита или избытка меди в организме

О пользе меди для организма говорили еще такие врачи прошлого, как Гален и Авиценна. Они доказали, что медь хорошо влияет на потенцию, помогает снять жар и защититься от микробов.

Нам требуется 2–3 мг меди в сутки. Этот элемент нужен для:

синтеза коллагена, меланина и миелина (вещества, формирующего оболочку нервных волокон);

образования таких компонентов и клеток крови, как эритроциты и гемоглобин, необходимый для транспорта кислорода;

нормальной работы сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы;

формирования хрящевой ткани и прочности костей;

обмена веществ — усвоения белков и углеводов, метаболизма железа;

работы иммунной системы.

Чаще встречается перенасыщение медью из-за:

нарушения ее обмена (наследственная болезнь Вильсона-Коновалова);

хронического отравления металлом из-за его высокого содержания в воде (особенности источника воды или медный трубопровод), постоянного использования медной посуды;

хронических воспалительных заболеваний (ревматоидного артрита, системной красной волчанки и других);

цирроза печени;

патологий щитовидной железы.

При этом характерны жалобы на:

слабость и быструю утомляемость;

тошноту и рвоту;

боли в животе;

тремор рук и ног;

нарушения походки и глотания;

желтизну кожи.

Избыток меди выводится из организма печенью с помощью желчи, с калом и мочой. При значительной передозировке элемента могут возникнуть нарушения в работе почек, вплоть до почечной недостаточности и нарушения выведения мочи.

Дефицит меди может быть на фоне:

скудного, несбалансированного питания;

заболеваний, которые нарушают усвоение элемента (муковисцидоз, #целиакия, заболевания кишечника);

редкой генетической патологии — болезни Менкеса;

повышенного расхода меди при ожогах кожи, диарее, стрессах, перенесенных на органах ЖКТ операциях;

Дефицит меди опасен нарушением активности и выработки клеток эритроцитов, миелина и других.

Симптомы дефицита меди:

анемия, которая плохо корректируется препаратами железа;

остеопороз и другие патологии костной и хрящевой тканей;

нарушения пигментации кожи и волос (ранняя седина);

нарушения в работе нервной системы из-за ухудшения передачи нервных импульсов;

сбои в работе сердца;

снижение иммунитета, частые ОРВИ.

Основные источники меди:

орехи и семена подсолнечника;

сухофрукты;

печень;

злаки;

шоколад;

грибы;

вода;

моллюски, кальмары.

Если разнообразить питание, обычно можно устранить дефицит меди. Реже, но приходится прибегать к приему аптечных добавок, если уровень меди ниже нормы. Назначать такие препараты должен только врач после подтверждения дефицита с помощью анализа. Кроме коррекции уровня микроэлемента, врач примет меры для поиска причин избытка или дефицита меди и их коррекции.