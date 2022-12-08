Опасность дефицита или избытка меди в организме
О пользе меди для организма говорили еще такие врачи прошлого, как Гален и Авиценна. Они доказали, что медь хорошо влияет на потенцию, помогает снять жар и защититься от микробов.
Нам требуется 2–3 мг меди в сутки. Этот элемент нужен для:
синтеза коллагена, меланина и миелина (вещества, формирующего оболочку нервных волокон);
образования таких компонентов и клеток крови, как эритроциты и гемоглобин, необходимый для транспорта кислорода;
нормальной работы сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы;
формирования хрящевой ткани и прочности костей;
обмена веществ — усвоения белков и углеводов, метаболизма железа;
работы иммунной системы.
Чаще встречается перенасыщение медью из-за:
нарушения ее обмена (наследственная болезнь Вильсона-Коновалова);
хронического отравления металлом из-за его высокого содержания в воде (особенности источника воды или медный трубопровод), постоянного использования медной посуды;
хронических воспалительных заболеваний (ревматоидного артрита, системной красной волчанки и других);
цирроза печени;
патологий щитовидной железы.
При этом характерны жалобы на:
слабость и быструю утомляемость;
тошноту и рвоту;
боли в животе;
тремор рук и ног;
нарушения походки и глотания;
желтизну кожи.
Избыток меди выводится из организма печенью с помощью желчи, с калом и мочой. При значительной передозировке элемента могут возникнуть нарушения в работе почек, вплоть до почечной недостаточности и нарушения выведения мочи.
Дефицит меди может быть на фоне:
скудного, несбалансированного питания;
заболеваний, которые нарушают усвоение элемента (муковисцидоз, #целиакия, заболевания кишечника);
редкой генетической патологии — болезни Менкеса;
повышенного расхода меди при ожогах кожи, диарее, стрессах, перенесенных на органах ЖКТ операциях;
Дефицит меди опасен нарушением активности и выработки клеток эритроцитов, миелина и других.
Симптомы дефицита меди:
анемия, которая плохо корректируется препаратами железа;
остеопороз и другие патологии костной и хрящевой тканей;
нарушения пигментации кожи и волос (ранняя седина);
нарушения в работе нервной системы из-за ухудшения передачи нервных импульсов;
сбои в работе сердца;
снижение иммунитета, частые ОРВИ.
Основные источники меди:
орехи и семена подсолнечника;
сухофрукты;
печень;
злаки;
шоколад;
грибы;
вода;
моллюски, кальмары.
Если разнообразить питание, обычно можно устранить дефицит меди. Реже, но приходится прибегать к приему аптечных добавок, если уровень меди ниже нормы. Назначать такие препараты должен только врач после подтверждения дефицита с помощью анализа. Кроме коррекции уровня микроэлемента, врач примет меры для поиска причин избытка или дефицита меди и их коррекции.
Опубликовано: Ангелина Крент
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