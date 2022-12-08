Лидер ЛДПР Слуцкий и глава ЧВК «Вагнер» Пригожин устроили публичный скандал

В СМИ просочилась информация о ссоре нового главы российской партии ЛДПР Леонида Слуцкого и главы военного подразделения "Группа Вагнер" Евгения Пригожина.

В четверг ряд российских информационных агентств сообщили о том, что глава ЛДПР Леонид Слуцкий написал письмо создателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, где пригласил его на всероссийский съезд собственной партии, однако последний ответил отказом.

Позднее Пригожин публично заявил, что всегда относился к Слуцкому с "глубочайшим неуважением", поскольку не считает данного политика порядочным человеком и не знает случаев, которые могли бы подтвердить его добродетели.

После данных слов Евгения Пригожина Леонид Слуцкий также выступил с заявлением, где заявил, что не звал Евгения Пригожина на съезд ЛДПР, пообещав провести внутреннее расследование с целью установить, кто позвал высокопоставленного военного на мероприятие.

Далее в конфликт вмешалась репортёрша Анастасия Кашеварова, которая попросила Пригожина и Слуцкого не ссориться, отметив, что закупала беспилотники для бойцов ЧВК "Вагнер" на деньги главы ЛДПР.

Также Кашеварова отметила, что публичное противостояние между Леонидом Слуцким и Евгением Пригожиным является выгодным для недоброжелателей России.