Макрон пообещал молодым французам раздачу бесплатных презервативов в 2023 году

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в 2023 году молодые французы смогут бесплатно получать презервативы в аптеках.

8 декабря президент Французской Республики Эммануэль Макрон в своём аккаунте Twitter заявил о том, что в 2023 году для всех молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет презервативы в аптеках будут бесплатными.

Макрон пояснил, что решение о бесплатных средствах контрацепции было связано с тем, что в последнее время во Франции наблюдается резкий рост заболеваний передающихся половым путем.