Макрон пообещал молодым французам раздачу бесплатных презервативов в 2023 году
2022-12-08 22:18
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в 2023 году молодые французы смогут бесплатно получать презервативы в аптеках.
8 декабря президент Французской Республики Эммануэль Макрон в своём аккаунте Twitter заявил о том, что в 2023 году для всех молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет презервативы в аптеках будут бесплатными.
Макрон пояснил, что решение о бесплатных средствах контрацепции было связано с тем, что в последнее время во Франции наблюдается резкий рост заболеваний передающихся половым путем.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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