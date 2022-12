Цискаридзе объяснил рекордно низкие рейтинги передачи "Сегодня вечером", ведущим которой он является

Николай Цискаридзе разъяснил информацию о том, что у ток-шоу "Сегодня вечером" самые низкие рейтинги за всю историю существования проекта.

Нынешний ведущий программы "Сегодня вечером" Николай Цискаридзе информацию об "экстремально" низких рейтингах шоу не подтвердил.

Артист заявил, что сегодня в интернет-пространстве существуют блогеры, которым платят за то, чтобы они писали и озвучивали всякую чушь и неправдивые сведения.

О своих коллегах Максиме Галкине и Андрее Малахове гуру балета отзывается с уважением, но замечает, что заявления этих личностей вряд ли будут печатать в "The New York Times", "Financial Times" или "Le Figaro", не то что его.