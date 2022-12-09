Цискаридзе объяснил рекордно низкие рейтинги передачи "Сегодня вечером", ведущим которой он является
Николай Цискаридзе разъяснил информацию о том, что у ток-шоу "Сегодня вечером" самые низкие рейтинги за всю историю существования проекта.
Нынешний ведущий программы "Сегодня вечером" Николай Цискаридзе информацию об "экстремально" низких рейтингах шоу не подтвердил.
Артист заявил, что сегодня в интернет-пространстве существуют блогеры, которым платят за то, чтобы они писали и озвучивали всякую чушь и неправдивые сведения.
О своих коллегах Максиме Галкине и Андрее Малахове гуру балета отзывается с уважением, но замечает, что заявления этих личностей вряд ли будут печатать в "The New York Times", "Financial Times" или "Le Figaro", не то что его.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Ливанов рассказал, что перестал дружить с Кончаловским из-за того, что тот украл у него идею создания картины Андрей Рублев
Актер Василлий Ливанов - автор идеи создания картины об иконописце Андрее Рублеве, которую без спроса у него позаимствовал режиссер Андрей Кончаловский, из-за чего артист перестал с ним водить дружбу.Подробнее...
-
WP: бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского в попытке захватить власть на Украине
Кристен Стюард станет главой жюри Берлинского фестиваля в 2023 году
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
Патриоты РФ призывают не впускать в страну Пугачеву, собравшуюся на родину в Новый год
Reuters: Кличко допустил «апокалипсис» в Киеве зимой из-за ракетных ударов РФ