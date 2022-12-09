Три человека погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Военкоры заявили, что в результате ночного обстрела центра города Донецка со стороны ВСУ погибли 3 мирных жителя.

В пятницу ночью, 9 декабря 2022 года, военкоры WarGonzo вместе с пожарными приехали к жилым домам в центре Донецка, которые попали под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

Военкоры, со ссылкой на соседей, что в двух сгоревших дотла домах находилось трое людей, ставших жертвами очередного обстрела административного центра Донецкой Народной Республики украинской армией.