Три человека погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
2022-12-09 21:41
Военкоры заявили, что в результате ночного обстрела центра города Донецка со стороны ВСУ погибли 3 мирных жителя.
В пятницу ночью, 9 декабря 2022 года, военкоры WarGonzo вместе с пожарными приехали к жилым домам в центре Донецка, которые попали под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.
Военкоры, со ссылкой на соседей, что в двух сгоревших дотла домах находилось трое людей, ставших жертвами очередного обстрела административного центра Донецкой Народной Республики украинской армией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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