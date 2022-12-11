Стабилизаторы напряжения электронные отличаются ступенчатой регуляцией, но обладают рядом достоинств

Покупка электронного стабилизатора напряжения газового котла должна быть продуманной, и учитывать нужно следующие параметры.

При покупке стабилизатора напряжения, необходимо учитывать такие показатели как мощность (в среднем она варьируется от 150 до 350 Ватт), напряжение на выходе (около 210-240-ка Вольт), а также рабочее напряжении в розетке (в среднем от 150 до 260 Вольт). Чтобы определиться с этим показателем, следует делать периодические замеры напряжения.

И, конечно, стоит помнить, что первоочередным параметром защищенности газового котла будет диапазон регуляции стабилизатора на входном полюсе.

Среди других достоинств, почему многие предпочитают купить стабилизаторы напряжения именно электронного типа, следует отметить:

а) электроток в системе не искажается;

б) КПД достаточно высок;

в) время на достижение стабильности напряжения минимально;

г) многовариантность стабилизации напряжения;

д) максимально точная настройка прибора;

е) широкий выбор приборов по мощностным характеристикам;

При этом регулирование стабилизатора такого типа является ступенчатым, что не всем, однако, может быть удобным.