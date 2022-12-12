В МИД Украины заявили об очередной кровавый посылке в посольстве в Греции
Представитель внешнеполитического ведомства Украины сообщил о получении очередной окровавленной посылки в посольстве в Греции.
В украинское посольство в Греции пришла окровавленная посылка, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.
"Всего зафиксировано 33 случая угрозы в 17 странах мира. Из них одна попытка теракта, два сообщения о минировании, один акт вандализма, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов", - говорится в публикации.
Николенко уточнил, что на на пакете, доставленном в посольство Греции обратный адрес указан такой же, как и на всех 27 остальных, это - салон компании Tesla в городе Зиндельфинген, Германия.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Наталья
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