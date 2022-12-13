Reuters: заявления Макрона о гарантиях для России спровоцировали дипломатический демарш в ЕС

Агентство Reuters сообщает, что в ответ на слова Макрона о предоставлении гарантий безопасности России несколько государств Евросоюза предприняли дипломатическийдемарш.

Первыми озабоченность по поводу слов французского лидера выразили страны Балтии. К ним присоединились Польша и Словакия при поддержке Чехии.

В начале декабря Эммануэль Макрон предложил продумать гарантии безопасности для России, которые будут действовать после урегулирования украинского конфликта.

Он призвал создать новую архитектуру безопасности, которая обеспечит гарантии всем сторонам конфликта.