Reuters: заявления Макрона о гарантиях для России спровоцировали дипломатический демарш в ЕС
2022-12-13 01:31
Агентство Reuters сообщает, что в ответ на слова Макрона о предоставлении гарантий безопасности России несколько государств Евросоюза предприняли дипломатическийдемарш.
Первыми озабоченность по поводу слов французского лидера выразили страны Балтии. К ним присоединились Польша и Словакия при поддержке Чехии.
В начале декабря Эммануэль Макрон предложил продумать гарантии безопасности для России, которые будут действовать после урегулирования украинского конфликта.
Он призвал создать новую архитектуру безопасности, которая обеспечит гарантии всем сторонам конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина