Глава ДНР заявил о взятии под контроль России половины территории республики

Под контролем России находится уже половина территории Донецкой Народной Республики, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

"Освобождено Россией немногим больше 50% территории ДНР. А если говорить о населении, а для нас это гораздо важнее, то тут цифра еще больше", - сказал чиновник.