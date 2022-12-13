Глава ДНР заявил о взятии под контроль России половины территории республики
2022-12-13 04:29
Денис Пушилин сообщил о взятии под контроль российских войсК половины территории ДНР.
Под контролем России находится уже половина территории Донецкой Народной Республики, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.
"Освобождено Россией немногим больше 50% территории ДНР. А если говорить о населении, а для нас это гораздо важнее, то тут цифра еще больше", - сказал чиновник.
Ранее Пушилин рассказал о том, что "по всей линии соприкосновения в Украине идет продвижение российских войск".
Опубликовано: Максим Алексеев