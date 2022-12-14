Шольц пригрозил Венгрии за поддержку России и обвинил ее в нарушении единства Евросоюза

Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, противники поддержки Украины в Европейском союзе (ЕС) не смогут нарушить единство данного политического объединения.

Шольц не назвал страны, к которым относится данное высказывание, но очевидно, что оно касается в первую очередь Венгрии, которая является главным сторонником России среди всех членов Евросоюза. Будапешту неоднократно выносились предупреждения со стороны руководителей других стран ЕС, а также высших чиновников Евросоюза, за ее пророссийскую политику, а также за блокировку множества антироссийских инициатив Европы.

В своем выступлении Шольц подчеркнул, что любой, кто думает, что может подорвать ценности Евросоюза, которым привержены все страны-члены, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу в этой попытке.

Ранее страны Евросоюза приняли решение заморозить средства для Венгрии из-за ее пророссийской позиции по Украине. В частности, планируется заморозить финансирование для Будапешта на сумму 7,5 миллиарда евро.