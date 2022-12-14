Минобороны РФ: войска России установили контроль над большей частью Водяного в ДНР

В Министерстве обороны России сообщают, что ключевая часть территорий села Водяное в ДНР перешла под контроль российских военных.

14 декабря генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны России, в рамках которого отчитался об очередных успехах российских войск в ходе специальной военной операции на территории Укрианы и республик Донбасса. По данным Конашенкова, российские военные продолжают наступать по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной республике.

Игорь Конашенков подчёркивает, что по итогам новой наступательной операции армии России союзные войска установили контроль над ключевой частью территорий населённого пункта Водяное в ДНР.