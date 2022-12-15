Плед едва не стал причиной удушья восьмилетнего мальчика из Томска

Восьмилетнему ребенку понадобилась помощь реаниматологов после того, как он едва не задохнулся, запутавшись в пледе.

Родители восьмилетнего мальчика из Томска оставили его на попечение 15-летнего брата, а сами отлучились в магазин. По возвращении они обнаружили, что младший ребенок запутался в пледе на шведской стенке, и не дышит.

Отец малыша провел экстренные реанимационные мероприятия, и немедленно вызвал скорую помощь. Прибывшие медики отвезли ребенка в реанимационное отделение, где потребовалось ввести его медикаментозную кому. На сегодняшний момент состояние мальчика оценивается как тяжелое.

Как предполагают родители, их сын захотел закутаться в плед, не снимая его со шведской стенки, но не смог этого сделать, запутался, что и привело к остановке дыхания.