В Латвии раскритиковали Шольца за слова о возобновлении отношений с Россией

Экс-министр обороны Латвии и член партии «Развитие/За!» Артис Пабрикс написал в своем аккаунте в Twitter о потере доверия к Франции и Германии.

Пабрикс объяснил это недавними словами немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что экономические отношения с Россией нужно будет возобновить после завершения спецоперации.

Бывший министр считает, что такие заявления указывают на невежестве по поводу российской агрессии.

Пабрикс также призвал Германию и Франции перестать считать страны Балтии, Польшу, Финляндию и Украину своими пешками.