Маск заявил, что восстановит заблокированные им ранее Twitter-аккаунты американских журналистов

Заблокированные аккаунты нескольких американских журналистов в Twitter будут восстановлены, сообщил владелец этой социальной сети Илон Маск.

Решение приостановить действие аккаунтов вызвало противодействие европейских политиков и реакцию ООН.

"Люди высказались. Аккаунты, которые сообщали о моем местонахождении, будут восстановлены", - написал в Twitter миллиардер, который ранее утверждал, что журналисты, чьи аккаунты были заблокированы, подвергают риску его семью.

По сообщению агентства AFP, Маск запустил в Twitter опрос, в котором спрашивал, следует ли ему восстановить заблокированные аккаунты немедленно или через неделю. Почти 59% из 3,69 миллиона интернет-пользователей, принявших участие в опросе, ответили, что он должен немедленно вернуть их.

Решение заблокировать учетные записи Twitter некоторых журналистов, в том числе работающих в таких СМИ, как The Washington Post, The New York Times и CNN, вызвало противодействие со стороны европейских политиков и реакцию со стороны Организации Объединенных Наций.

Международное сообщество выразило обеспокоенность тем, что эта акция может представлять угрозу свободе выражения мнений.