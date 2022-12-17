Репортёр Ева Барлет из Канады побывала в республиках Донбасса, обвинив украинское правительство в сознательном убийстве его жителей.

Представитель канадского телевидения Ева Барлет уведомляет, что совместно с коллегами-репортёрами она фиксирует военные преступления украинских солдат на территории Донецкой и Луганской Народных республик, намереваясь в будущем предоставить фото- и видеодоказательства геноцида коренного русского населения в регионе по приказу правительства Украины.

По мнению Барлет, в настоящее время общественность коллективного Запада сознательно закрывает глаза на действия украинских военных в Донбассе, однако в будущем причастность Киева к геноциду будет доказана в мировом суде.