Солист группы The Specials Терри Холл скончался в возрасте 63 лет

Вокалист британской группы "The Specials" Терри Холл скончался в возрасте 63 лет

Умер британский музыкант Терри Холл, вокалист ска-группы "The Specials". Об этом представители музыкального коллектива сообщили в соцсетях.

"The Specials" образовалась в 1977 году, а известности достигла в начале 1980-х. Композиции "Too Much Too Young" и "Ghost Town" занимали первое место в британских хит-парадах тогда.

Терри Холл выступал не только в составе группы "The Specials", а сотрудничал с такими известными музыкантами Британии, как Деймон Албарн, рок-группа "Lightning Seeds" и Лили Аллен.