Захарова: США де-факто подтвердили участие в конфликте на Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США де-факто признали свое участие в конфликте с Россией на стороне Украины.

Так она прокомментировала слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

Он сказал, что Украина вправе самостоятельно принимать решения об использовании оружия и проведении военных операций, в том числе в Крыму.

Захарова отметила, что ВСУ превратились в наемническую армию с иностранными вооружениями и инструкторами из стран коллективного Запада.