Состояние Рогозина после обстрела в ДНР ухудшилось из-за тяжёлого ранения

Российские СМИ со ссылкой на Олега Царёва сообщили об ухудшении состояния здоровья Дмитрия Рогозина.

22 декабря ранее занимавший пост первого спикера парламента Новороссии Олег Царев сообщил, что обследовавшие Дмитрия Рогозина пришли к выводу, что операция по извлечению осколка из позвоночника экс-главы "Роскосмоса" специалистами Донецка и Ростова-на-Дону невозможно, ввиду чего политика эвакуируют в москву.

По данным Царева, также в ходе вчерашнего обстрела кафе в Донецке погибли два человека, включая двух телохранителей. Тажке сообщается, то жена Дмитрия Рогозина получила тяжёлую контузию.