Лавров: Меркель предлагала России договариваться напрямую с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель несколько лет назад предлагала Владимиру Путину договариваться с Украиной напрямую.

Тогда Владимир Путин сказал, что вопрос особого статуса Донбасса должен решаться при участии Киева, Луганска и Донецка.

Лавров отметил, что слова Ангелы Меркель о Минских соглашениях не являются признаком русофобии.

Ранее экс-канцлер ФРГ заявила, что Минские соглашения были необходимы, чтобы Украина выиграла время и стала сильнее.