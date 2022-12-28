Лавров: Меркель предлагала России договариваться напрямую с Украиной
2022-12-28 23:18
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель несколько лет назад предлагала Владимиру Путину договариваться с Украиной напрямую.
Тогда Владимир Путин сказал, что вопрос особого статуса Донбасса должен решаться при участии Киева, Луганска и Донецка.
Лавров отметил, что слова Ангелы Меркель о Минских соглашениях не являются признаком русофобии.
Ранее экс-канцлер ФРГ заявила, что Минские соглашения были необходимы, чтобы Украина выиграла время и стала сильнее.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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