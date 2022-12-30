СК: в Мариуполе обнаружены тела трёх тысяч убитых мирных жителей ДНР

В Следственном комитете России рассказали об обнаружении захоронений мирных жителей в Мариуполе после выхода украинских военных из города.

Пресс-служба Следственного комитета России уведомляет, что после захода российских военных в Мариуполе весной 2022 года в городе было обнаружено 51 тело убитого мирного жителя, однако уже сейчас специалисты провели раскопки массовых захоронений, найдя 3000 тел гражданских лиц, убитых во время нахождения солдат ВСУ в данном населённом пункте.

В Следственном комитете также инициировали создание базы с образцами ДНР погибших в Мариуполе, поскольку идентификация их личности сейчас является затруднительной.