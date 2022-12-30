Какой срок продолжительности простуды нужно считать "нормальным"

При первых признаках недомогания не стоит торопиться бежать к врачу и глотать таблетки горстями. У простуды есть "нормальный" срок, за который она может пройти сама и без всяких последствий

Простуду можно не лечить, если она не превращается в затяжное недомогание. Какой срок для этого можно считать нормой, объяснил терапевт Андрей Звонков.

В течение определенного времени организм может сам победить простудное заболевание. Для этого и существует иммунитет.

Иногда симптомы проходят за несколько часов, иногда этот процесс занимает сутки.

Андрей Звонков:

"Любое воспаление должно заканчиваться в течение нескольких часов. То есть вы можете простыть, чихнуть и выздороветь. Или почихать днем, а на следующий день будете здоровы. Мы постоянно переживаем такие состояния. Это вариант нормы. Собственно, ради этого наш организм и имеет иммунную систему"

Если же через день простуда не уходит, нужно обратиться к домашним народным средствам. Можно потом подождать еще два дня.

Через три дня при неэффективности принятых мер нужно идти на прием к врачу.

"Если воспалительный процесс не остановился в течение дня, то это уже не вариант нормы. Дальше мы ориентируемся на понятие трех дней. То есть, если в течение трех дней вам не удалось самостоятельно справиться с простудой с помощью горячего чая, малины, меда, редьки и прочих бабушкиных или народных средств, то надо обратиться к врачу"

Для того чтобы организм самостоятельно побеждал любую простуду, надо заранее укреплять иммунитет всеми доступными способами, особенно в ожидании сезонного гриппа и прочих неприятных заболеваний.