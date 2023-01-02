Азаров: среди 63 погибших при ударе ВСУ по Макеевке есть военные из Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что среди 63 погибших при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS в Макеевке есть военные из региона.

2 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в новогоднюю ночь под ударом украинской армии в Макеевке оказались в том числе и жители региона.

Азаров заявил, что находится на связи с Министерством обороны России и руководством всех обеспечивающих служб, чтобы уточнить информацию о точном числе жертв и пострадавших из Самарской области.

Губернатор пообещал, что власти окажут поддержку семьям жертв атаки со стороны Украины, а также помогут в лечении пострадавших.